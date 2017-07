Milan, ufficiale: Donnarumma rinnova fino al 2021

Dopo un lungo tira e molla, compresa una frattura poi ricucita, Gigio Donnarumma ha finalmente rinnovato il contratto con il Milan. Il portierone classe 1999 ha prolungato il suo accordo coi rossoneri fino al 2021 e guadagnerà l'importante cifra di 6 milioni di euro a stagione. Firma anche per il fratello Antonio, da un milione l'anno, che sarà il terzo portiere a disposizione di Montella nell'annata 2017-18.

"Donnarumma-Milan: avanti insieme. Gigio ha ufficialmente rinnovato il suo contratto in rossonero. È stato raggiunto, dunque, l'accordo per il rinnovo di contratto del nostro portiere. Una bella notizia per la società, che ha fortemente voluto e insistito per la firma, il ragazzo e i tifosi. La storia rossonera di Donnarumma continua. La notizia è ufficiale", recita il club rossonero al termine di un vertice nella sede di via Aldo Rossi con i dirigenti Fassone e Mirabelli, più Gigio, il fratello Antonio (torna al Milan dopo essere stato tra il 2005 e il 2010), il papà Alfonso e Ezio Raiola, fratello dell'agente Mino.

Domani, mercoledì, alle ore 11, Donnarumma e la dirigenza con Fassone e Mirabelli saranno a Casa Milan per il rito della firma e il saluto a tutti i tifosi, anche in diretta sui social network.