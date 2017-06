Con una trattativa lampo il Milan ha preso Fabio Borini. L'esterno d'attacco classe 1991, che in carriera ha vestito le maglie di Chelsea, Parma, Roma e Liverpool, torna in Italia per vestire la casacca rossonera: come comunicato dal club di via Aldo Rossi, Borini arriva dal Sunderland "con la formula del prestito con obbligo di riscatto per l'acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante italiano".

"Sono contentissimo di essere qui, non c'era occasione e squadra migliore per fare il mio lavoro. Non ho altre parole, sono molto emozionato, non vedo l'ora di giocare a San Siro", ha detto Borini durante la diretta Facebook in cui ha posto la firma sul contratto. L'esterno offensivo, giocatore duttile con tecnica, velocità e spirito di sacrificio, nel giro di due giorni è arrivato a Milano, ha sostenuto le visite mediche, i test atletici e ha firmato il contratto: ora non vede l'ora di mettersi a disposizione di Montella insieme al resto del gruppo.

Anche l'amministratore delegato Marco Fassone ha parlato di Borini prima della firma: "Sono contento di ufficializzare il nostro quinto acquisto, Fabio Borini. Mirabelli da almeno tre anni mi diceva 'Dobbiamo prendere Fabio', ora ce l'abbiamo fatta. Viene qui a completare il reparto offensivo. Noi ne siamo orgogliosi e gli diamo il benvenuto". Il ds Mirabelli ha aggiunto: "E' un giocatore che arriva in punta di piedi, ma sono convinto che si farà apprezzare da tutti. Avere i giocatori che danno l'anima in campo è un esempio".