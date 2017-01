Milan: torna Storari, Deulofeu lontano

Il mercato in condivisione tra Adriano Galliani e i cinesi non è semplice ma qualcosa si muove. In attesa di chiudere con lo Spartak Mosca la cessione di Luiz Adriano e riprendere il discorso con l'Everton per l'esterno Deulofeu, dovrebbe andare in porto uno scambio di prestiti col Cagliari per la cessione di Gabriel ai sardi e il ritorno in rossonero del quasi quarantenne Marco Storari per il ruolo di vice Donnarumma.



Storari è di fatto un separato in casa dopo la rottura col tecnico Rastelli e gradirebbe tornare per i prossimi sei mesi al Milan, club dove è già stato a cavallo fra il 2007 (sei mesi da gennaio a giugno) e il 2010 (sei mesi da luglio 2009 a gennaio 2010). Viceversa i rossoneri darebbero maggiori opportunità di giocare ad un giovane come Gabriel. Dopo la gara tra Milan e Cagliari di domenica potrebbe arrivare una svolta.





Tutto fatto perallo: c'è l'accordo tra le parti, il giocatore sosterrà le visite mediche col club moscovita dopo la Befana, tra il 10 e l'11 gennaio, e poi arriverà l'ufficialità. Più difficile il discorso: l'non vuole cedere il ragazzo in prestito secco e non sembra troppo convinto nemmeno dell'eventuale diritto di riscatto chevorrebbe proporre. O cessione a titolo definitivo o nulla.