Milan: torna Gattuso, allenerà la Primavera

Manca ormai soltanto l'ufficialità ma l'operazione può ritenersi conclusa: Gennaro Gattuso sarà il prossimo allenatore della Primavera del Milan. Ringhio, soprannominato così dai tifosi nella sua lunga permanenza (13 anni) nella squadra rossonera, è pronto ad una nuova avventura dopo la difficile stagione in B sulla panchina del Pisa. La squadra toscana, dopo aver rischiato il fallimento poco prima di Natale, ha subito 4 punti di penalizzazione ed è poi retrocessa in Lega Pro.

Gattuso, dopo aver annunciato l'addio al club nerazzurro, è stato contattato dal nuovo direttore sportivo del Milan, Mirabelli, per sostituire Stefano Nava. Subentrato a Brocchi nella stagione 2015-16, l'ex giocatore rossonero non è riuscito a centrare l'obiettivo della qualificazione ai Playoff e verrà destinato ad un nuovo incarico. Per la panchina della Primavera era stato inizialmente precettato Domenico Toscano ma alla fine la scelta è ricaduta su una bandiera come Gattuso, in grado di riportare grande entusiasmo anche nei tifosi.