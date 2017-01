Milan, Suso implacabile: giornalista colpito dalla palla di neve. Video

Il Milan sta disputando fin qui una stagione al di sopra delle attese e gran parte del merito va attribuita a Suso che, dopo una stagione in prestito al Genoa, è tornato in rossonero mettendo in mostra tutte le sue qualità. Con 5 gol all'attivo in campionato, lo spagnolo è sicuramente il gioiello più luminoso della squadra allenata da Vincenzo Montella.



La sua mira con il mancino è davvero invidiabile madimostra di saperci fare anche con le mani. A cadere vittima di un suo scherzo è il giornalista di Milan Tv Tommasoche, durante una diretta televisiva da, viene colpito in pieno da una palla di neve scagliata con precisione chirurgica dallo spagnolo.