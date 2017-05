Milan, stagione finita per De Sciglio

Si è chiusa con due giornate di anticipo la sfortunata e tribolata annata di Mattia De Sciglio. Quella di sabato sera contro l'Atalanta è stata l'ultima presenza in stagione del difensore rossonero e, forse, anche l'ultima con la maglia del Milan in assoluto. Il capitano del 'Diavolo' ha accusato un fastidio muscolare nel corso della sfida dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia e l'esito degli esami ha evidenziato un problema alla coscia sinistra. "AC Milan comunica che Mattia De Sciglio si è sottoposto oggi a esami medici che hanno evidenziato una lesione al muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. Il calciatore verrà rivalutato tra due settimane", si legge in un comunicato diffuso dalla società meneghina.

Per De Sciglio, dunque, niente Bologna e Cagliari, gli ultimi due ostacoli sul cammino del Milan per provare a riconquistare un posto in Europa. Un cammino che, con ogni probabilità, la squadra di Vincenzo Montella dovrà compiere nella prossima stagione senza il classe 1992. Non è ancora stato rinnovato, infatti, il contratto in scadenza a giugno 2018, un termine molto ravvicinato per le logiche del mercato. La situazione ambientale, poi, non è delle migliori: molti fischi nei confronti del ragazzo e qualche recente critica di troppo anche da parte dell'Aeroplanino. La squadra in pole position per provare ad aggiudicarsi il giocatore è sempre la Juventus dove, da tempo, lo aspetta a braccia aperte Massimiliano Allegri, il tecnico che lo ha lanciato in rossonero. La scorsa estate ci aveva provato con decisione anche il Napoli ed un eventuale scambio con Faouzi Ghoulam non è da escludersi a priori.