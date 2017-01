Milan: Sosa dice no al Fenerbahce

Cedutoallo, ilha bisogno di un'altra operazione in uscita per provare a finanziare il mercato in entrata. Il prossimo a partire potrebbe essere Josè, arrivato in estate dalper circama quasi mai impiegato da Vincenzo: per il trequartista argentino sono arrivate offerte dallae un'importante richiesta dalche vorrebbe riportarlo in Turchia.Secondo Sky il club gialloblù di Istanbul sarebbe disposto a pagare la stessa cifra che i rossoneri pagarono al, più avrebbero proposto al 'Principito' un contratto di due anni e mezzo a. Un'offerta faraonica per un giocatore che alnon ha convinto ma che lo scorso anno ha trascinato ilal titolo ed è stato eletto anche miglior giocatore del torneo. Il club di via Aldo Rossi sarebbe pronto a dare il via libero ma, 7 presenze finora, vorrebbe restare a Milano almeno fino a giugno.