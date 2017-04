Milan: sogno Morata, Simeone pista low cost

La nuova dirigenza è al lavoro per costruire il Milan del prossimo anno e, contemporaneamente ai discorsi per i rinnovi di Donnarumma, Suso e De Sciglio, si guarda al mercato per acquistare un grande attaccante. Carlos Bacca non sembra rientrare nei piani della società e si cerca un sostituto: difficile arrivare a Pierre Aubameyang, visionato dal vivo anche da Montella, il nuovo obiettivo è Alvaro Morata del Real Madrid.

Aubameyang era il primo sulla lista, il gabonese è cresciuto nel Milan e il suo entourage ha già avuto vari contatti con il ds Mirabelli ma l'inserimento del Paris St. Germain, che ha messo sul piatto un ingaggio da 10 milioni a stagione, ha cambiato le carte in tavola. Ecco perchè i rossoneri cercano un'alternativa e piace molto Alvaro Morata. L'ex giocatore della Juventus ha grandi estimatori in Premier, Chelsea e Manchester United in primis, e non è detto che possa lasciare il Real Madrid nonostante abbia avuto poco spazio, pur segnando 18 gol, il secondo dopo i 31 di Ronaldo.

E' spuntata anche l'idea Dzeko ma l'attaccante bosniaco va per i 31 anni e difficilmente la Roma lascerà andare via un bomber affidabile come l'ex Wolfsburg. Infine torna di moda l'idea di Giovanni Simeone del Genoa, giocatore già trattato negli scorsi mesi da Galliani con Preziosi: il 'Cholito' potrebbe essere una valida punta di riserva e per questo motivo non è escluso che il Milan possa proporre al Grifone un conguaglio più Gianluca Lapadula, giocatore molto apprezzato dal club ligure fin dai tempi del Pescara.