Milan scatenato: preso anche Rodriguez

Siamo appena a metà maggio, il campionato deve ancora finire ma il nuovo Milan non sta a guardare e ha già piazzato tre colpi sul mercato. Dopo Musacchio e Kessie, i rossoneri hanno chiuso anche per Ricardo Rodriguez, forte terzino sinistro del Wolfsburg e della nazionale svizzera. Sul giocatore classe 1992 Fassone e Mirabelli si erano mossi già nelle scorse settimane trovando l'accordo col ragazzo, e ora c'è anche l'intesa col club della Volkswagen.

Rodriguez, svizzero ma di origini cilene, in passato è stato vicino al Real Madrid mentre in questa stagione si è parlato tantissimo di un interessamento dell'Inter: il Milan però ha bruciato tutti e la prossima settimana, dopo la fine della Bundesliga, verrà formalizzato il trasferimento. Al Wolfsburg, che sta lottando per la salvezza, andranno 15 milioni di euro più 3 di bonus mentre al ragazzo verrà fatto firmare un contratto di 4 anni. Rodriguez diventerà il proprietario della fascia mancina del mancina e i rossoneri potranno sfruttare le sue grandi doti sui calci piazzati e sui rigori: in 184 gare col Wolfsburg vanta infatti 22 gol e 28 assist.