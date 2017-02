Il Milan omaggia Ronaldinho: quel gol all'Inter nel derby. Video

"Grazie Ronaldinho per i bei momenti condivisi insieme e buona fortuna per la tua nuova avventura con il Barcellona". Recita così il tweet con cui il Milan omaggia il campione brasiliano che nelle scorse ore ha ufficializzato l'addio al calcio a 36 anni: per lui è pronto un ruolo di ambasciatore del club blaugrana. Ronaldinho, che ha indossato la maglia del Milan dall'estate 2008 al gennaio 2011 segnando 26 gol in 95 presenze in gare ufficiali, viene ricordato dai tifosi rossoneri soprattutto per la sua prima rete messa a segno in Italia: era il 28 settembre 2008 e a San Siro si giocava il derby contro l'Inter di Mourinho (anche lo Special One era appena sbarcato nel nostro campionato). Al 37', su cross da destra di Kakà, Ronaldinho trafisse Julio Cesar con un imperioso stacco di testa con cui mandò il pallone sotto l'incrocio dei pali. Un gol fantastico e decisivo grazie al quale il Milan vinse quel derby dando una delle pochissime delusioni a quell'Inter leggendaria che la stagione dopo conquistò il Triplete.