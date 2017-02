Milan: offerta bassa, Caceres ha detto no

Milan e Martin Caceres. Superate le visite mediche, anche quelle più approfondite, sembrava fatta per il passaggio in rossonero ma il difensore uruguaiano, svincolato dallo scorso giugno dopo la fine del contratto con la Juventus ha detto di no: giudicata troppo bassa la proposta di contratto fino a giugno messa sul piatto da Adriano Galliani. Per Caceres il futuro sembra ora la Premier League.

Il duttile difensore uruguaiano, classe 1987, sembrava il rinforzo ideale per il Milan di Montella, falcidiato sulle fasce difensive con gli infortuni di De Sciglio, Antonelli e Calabria, ma il giocatore non arriverà. Pare che Caceres abbia rifiutato un'offerta fino a giugno con una base fissa tra i 200 e 250 mila euro, più 25mila euro per ogni presenza: l'uruguaino voleva almeno il doppio il doppio di parte fissa e così la trattativa è saltata.