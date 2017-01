Il Marsiglia irrita il Milan, Ocampos più lontano

Sembra soltanto una strategia dell'esperto Adriano Galliani ma per ora il Milan si ritira dalla corsa a Lucas Ocampos. L'argentino del Genoa, principale candidato a sostituire il partente Niang, dovrebbe arrivare in prestito secco dai liguri ma non va dimenticato che il giocatore è dell'Olympique Marsiglia e il club francese sta rallentando la trattativa perchè cerca un obbligo di riscatto più favorevole rispetto a quello precedentemente fissato legato al numero di gol (7 gol, 7 milioni, 9 gol, 9 milioni, ecc...).

Il Milan non ci sta e così ha scelto questa linea dura nella speranza che il Marsiglia si ammorbidisca e conceda il via libera a Lucas Ocampos che, da parte sua, non vede l'ora di vestire la maglia rossonera. Al lavoro c'è anche Pablo Sabbag, agente dell'ex River Plate, che farà di tutto per portare il suo assistito alla corta di Montella. Non vengono comunque tralasciate piste alternative: al Genoa c'è il serbo Lazovic mentre per il giovane talento Musonda del Chelsea, cercato anche dalla Roma, c'è il no di Antonio Conte.