Milan, niente maturità: Donnarumma vola ad Ibiza

Un'estate da ricordare. Quello che si è appena concluso è stato un periodo davvero complicato per il giovanissimo portiere del Milan Gigio Dannarumma. Prima il lunghissimo ed estenuente tira-molla per il rinnovo del contratto con i rossoneri, poi la decisione a sorpresa di lasciare il club nel quale era cresciuto, per finire con il clamoroso dietro front e la firma di un ricchissimo contratto (6 milioni di euro a stagione) con la società meneghina. In mezzo: un Europeo in chiaro-scuro con la maglia della nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio, tante polemiche ed un presunto attacco hacker ai propri profili social.

Tutto questo stress avrebbe portato il portiere del Milan a prendere una decisione che nulla ha a che vedere con il calcio: niente esame di maturità e la rinuncia al diploma di Ragioneria. Il classe 1999 avrebbe preferito una bella vacanza ad Ibiza. Secondo quanto riportato da l'Ansa, l'indiscrezione che circolava negli scorsi giorni avrebbe dunque trovato conferma. Donnarumma era atteso all'istituto paritario Leonardo da Vinci di Vigevano (Pavia) ma avrebbe deciso di non sostenere l'esame di Stato in programma da domani e sarebbe volato a Ibiza con un aereo privato. La maturità, che comunque il portiere della Nazionale avrebbe conseguito con un anno di anticipo, può attendere.