Milan: niente Deulofeu, virata su Depay

Sembra definitivamente sfumata la pista che porta a Gerard Deulofeu per il Milan dopo che il tecnico dell'Everton Koeman ha bloccato la possibile partenza dello spagnolo. I rossoneri dunque cambiano obiettivo per l'esterno offensivo, giudicata la priorità nel mercato di gennaio, e così virano su Memphis Depay, talentuoso olandese del Manchester United che in Inghilterra non ha mai convinto e che è sulla lista dei partenti.





"Se arriveranno le offerte giuste, lui e Schneiderlin andranno via", ha detto Josèa proposito di, nemmeno convocato per la sfida dicol. L'olandese era stato acquistato nell'estateda Louisdopo un'annata da capocannoniere incolma poi coinon ha mai convinto. Con l'arrivo diè finito ai margini della squadra anche se non sarà semplice la trattativa visto l'esborso per acquistarlo: lopotrebbe accettare la cessione in prestito ma tutto sarà legato all'entità dell'eventuale riscatto.