Milan: Niang al Genoa per Ocampos?

L'arrivo di Deulofeu dall'Everton non chiude il mercato del Milan, anzi. Sembra infatti in dirittura d'arrivo uno scambio di prestiti col Genoa con Mbaye Niang in rossoblù e Lucas Ocampos in rossonero. Una trattativa lampo messa in piedi da Adriano Galliani e da Enrico Preziosi, da anni molto vicini quando si tratta di lavorare sul mercato. Mancherebbe soltanto l'ok dell'attaccante francese per chiudere l'affare.

Niang è sempre più un corpo estraneo nel Milan, all'inizio dell'anno era al centro del progetto di Montella che lo stimava fortemente ma ora è finito ai margini, complici prestazioni sottotono, un atteggiamento molto indolente e anche un rapporto sempre più freddo con i compagni. Per l'ex Caen il trasferimento al Genoa sarebbe un ritorno visto che ha già giocato in rossoblù nel 2015 con 14 presenze e 5 gol. Al Milan arriverebbe in campio l'argentino Lucas Ocampos, ala sinistra argentina del 1994 che in questa stagione col Grifone ha firmato 3 gol in 13 gare.