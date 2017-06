Milan: Montella va a casa Donnarumma

Stoppata qualsiasi ricerca per un portiere: il Milan vuole riabbracciare Gigio Donnarumma. I rossoneri sono sicuri che il ragazzo voglia restare e voglia rinnovare il contratto nonostante la rottura annunciata dal suo agente Mino Raiola: in questo senso va letta la visita di Vincenzo Montella a Castellammare di Stabia a casa dei genitori di Gianluigi, un incontro per far sentire la vicinanza del club alla famiglia del ragazzo.

Secondo la ricostruzione de 'La Gazzetta dello Sport', Montella, insieme al papà Nicola, si è recato nella cittadina campana e, dopo un pranzo al ristorante, nel pomeriggio hanno raggiunto casa Donnarumma e hanno parlato col signor Alfonso e il resto della famiglia, un gesto di grande umanità per far sentire a tutti che il clima è assolutamente disteso dopo le polemiche e gli attacchi seguiti al discorso alla stampa dell'agente Mino Raiola.

Intanto dalla Polonia, dove è impegnato con la nazionale Under 21 e ieri ha preso tre gol non da lui contro la Repubblica Ceca, lo stesso Donnarumma si sarebbe sfogato e avrebbe esternato tutta la frustazione per la situazione. "Io non ho fatto niente, non ho mai detto che voglio lasciare il Milan. Perché mi massacrano?", il commento riportato da 'Repubblica' che Gigio avrebbe fatto con alcuni amici. La questione è tutt'altro che chiusa e i segnali portano sempre più verso una riappacificazione tra Donnarumma e il Milan.