Giornata di firme a Casa Milan: in mattinata l'ufficialità del difensore argentino Mateo Musacchio che ha siglato l'accordo fino al 2021, mentre nel pomeriggio è arrivato il prolungamento di contratto fino al 2019 di Vincenzo Montella. Firma "social" per il tecnico visto che ha messo nero su bianco in diretta Facebook al fianco del direttore generale Marco Fassone e del ds Michele Mirabelli negli uffici di via Aldo Rossi.

Dopo tre ore di colloquio è arrivato l'annuncio ufficiale su un prolungamento che non era in discussione visto che la dirigenza ha piena fiducia in Montella, e viceversa. "Sono molto felice, sono entusiasta di puntare a grandi obiettivi insieme: ribadisco l'entusiasmo per continuare questa avventura. Grazie per la fiducia e per permettermi di continuare ad allenare il Milan per puntare a nuovi obiettivi e gloriosi che si addicono alla storia di questa società", ha spiegato il tecnico campano.

Musacchio: il difensore argentino classe 1990 è stato preso dal Villarreal qualche tempo fa, la scorsa settimana ha svolte le visite mediche e questa mattina è arrivato l'annuncio ufficiale dei rossoneri. "AC Milan comunica di aver acquisito dal Villarreal CF le prestazioni sportive di Mateo Musacchio, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021", la nota del Milan.

