Con il closing che sembra arrivato a un punto di svolta, in casa Milan gli interrogativi riguardano più le questione societarie e di mercato rispetto a quelle strettamente legate al campo. Tra i temi più caldi c'è quello legato alla permanenza in panchina di Vincenzo Montella anche per la prossima stagione. Il tecnico, alla vigilia della sfida di campionato contro il Palermo a San Siro, non si sottrae alle domande dei cronisti in conferenza stampa: "Al Milan sto benissimo - dice -. Se ci saranno le condizioni, sarei felicissimo di proseguire qui. Io non so cosa pensano di me i nuovi proprietari, parleremo insieme e quindi al momento non posso dire altro. So che in questi momenti della stagione ci sono tanti rumors. Essendoci un cambio di proprietà ci dovremo conoscere meglio. Io mi auguro di allenare ancora il Milan, ma dipenderà da molte situazioni".



Montella parla anche della partita contro il Palermo, gara delicata nella quale i rossoneri dovranno necessariamente riscattare la prova opaca di domenica scorsa: "A Pescara potevamo e dovevamo interpretare meglio la partita, serviva maggiore concentrazione - ammette l'allenatore milanista -. Non siamo arrivati per gradi in area avversaria. Anche col Palermo sarà dura, serviranno pazienza e poca frenesia. Il derby di sabato prossimo? Ora non ci penso. Nella corsa all'Europa abbiamo davanti l'Inter ma anche l'Atalanta, ci giocheremo tutto negli scontri diretti con queste due squadre".



Infine una considerazione sulle tante assenze che, invevitabilmente, iniziano a pesare sul rendimento della squadra: "Non mi piace cercare alibi - spiega-. Nel girone di andata abbiamo fatto qualcosa di strepitoso e non sempre le cose strepitose si riescono a ripetere. Le assenze ci hanno tolto qualcosa, non solo quella di, ma anche quelle di? Sta bene, si allena da martedì con la squadra. Quindi se non gli viene la febbre contro il Palermo giocherà".