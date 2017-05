Il Milan di Vincenzo Montella può festeggiare il ritorno in Europa dopo tre stagioni di assenza dai palcoscenici internazionali. La larga vittoria per 3-0 contro il Bologna a San Siro ha permesso ai rossoneri di blindare un sesto posto in classifica che, per gran parte del campionato, è stato una sorta di chimera. In vista della prossima stagione, però, il tecnico rossonero si aspetta grandi cose anche alla luce di una campagna acquisti che promette faville.

Il primo obiettivo della nuova proprietà cinese è il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, volto e simbolo di un Milan che vuole tornare ad essere protagonista in Italia ed in Europa, che deve decidere al più presto cosa far del proprio futuro: "La società sta facendo degli sforzi enormi per riconoscere le sue grandi qualità - assicura l’ex allenatore della Roma ai microfoni di 'Premium Sport' -. Gli voglio bene come ad un figlio, ma ora deve fare una scelta e capire cosa vuole fare da grande. Ma con la massima serenità perché il club sta facendo di tutto per tenerlo".

Sistemata la difesa con l’arrivo di Musacchio, ora l’attenzione di sposta in attacco dove piace il laziale Keita, protagonista di un finale di stagione da incorniciare: "Ci sono tanti Keita bravi nel mondo – prosegue Montella -. Quello della Lazio è un giocatore molto interessante ma ogni volta che parliamo di un giocatore si alza il suo valore, poi con Lotito ancora di più. Chi sarà il prossimo numero 9 tra Keita, Kalinic e Morata? Forse nessuno dei tre. La maglia numero 9 è di Lapadula e per il momento se la tiene lui. Quando giocavo e arrivava un attaccante forte che voleva il 9 non gliel'ho mai dato".