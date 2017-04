Milan: Montella confermato, rinnovo vicino

Vincenzo Montella, con ogni probabilità, sarà l'allenatore del Milan anche nella prossima stagione. Al termine della riunione di oltre tre ore avvenuta ieri nella sede della società, il tecnico ha incassato la totale fiducia della nuova dirigenza attraverso le parole dell'amministratore delegato Marco Fassone e del responsabile dell'area sportiva Mirabelli. Ancora non si è parlato in termini tecnici di rinnovo ma da entrambe le parti c'è la voglia di proseguire nel cammino intrapreso questa stagione.

Per far tornare grande il Milan, dunque, i nuovi vertici rossoneri si affidano all'allenatore che è stato in grado di traghettare la squadra fino al sesto posto attuale e di vincere la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Nella prossima stagione Fassone ha già annunciato che ci saranno investimenti importanti in modo da poter tornare immediatamente in Champions League. Il nome caldo per l'attacco è quello di Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund ma con un passato nella Primavera del Milan. L'alternativa è Alvaro Morata del Real Madrid. Fassone e Mirabelli devono, però, prima risolvere le grane relative ai rinnovi di Donnarumma e Suso e nei prossimi giorni ci saranno incontri con gli agenti.