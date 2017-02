Milan, per la maglia numero 10 è corsa a due: Bernardeschi o Pastore

Sono Federico Bernardeschi e Javier Pastore i principali candidati a vestire la maglia numero 10 del Milan la prossima stagione: l'indiscrezione di mercato è rilanciata da Tuttosport secondo cui la nuova dirigenza rossonera avrebbe individuato nel talento della Fiorentina e nell'argentino del Paris Saint Germain i profili ideali per consegnare a Montella un centrocampista in grado di alzare sensibilmente il livello qualitativo del reparto.

Il futuro direttore sportivo del, Massimo, sarà presente stasera sulle tribune delloper assistere aldei sedicesimi di finale tra lae ilin modo da visionare direttamente Bernardeschi, che proprio all'andata stese i tedeschi con una punizione capolavoro. Non sarà semplice portare ail giocatore viola sul quale hanno messo da tempo gli occhi diverse big italiane ed europee: non è un segreto, ad esempio, cheveda proprio inun rinforzo molto funzionale al suoDiversa la situazione di: l'argentinonon è titolare ale potrebbe vedere di buon occhio il trasferimento alanche in ottica di un suo rilancio. Ma il club parigino, è noto, non si libera facilmente dei suoi pezzi pregiati e l'operazione nasconde mille insidie.