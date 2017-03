Entrato nel cuore dei tifosi per i suoi gol e per la sua proverbiale grinta che sfoggia anche quando gioca solo per pochi minuti, Gianluca Lapadula sta diventando uno dei simboli di questo Milan tenace che non molla mai. L'attaccante ex Pescara, intervistato da Premium Sport, riconosce che buona parte dei suo progressi vanno attribuiti al lavoro di Vincenzo Montella: "Sto crescendo molto dal punto di vista umano e anche dal punto di vista tattico e tecnico sto facendo dei lavori specifici per migliorare - dice Lapadula -. Il mister ha dimostrato di essere molto bravo nel leggere le partite e nello schierare la migliore formazione: tanto di cappello a lui".



Il campionato sta per entrare nel suo ultimo spezzone eostenta fiducia sulle possibilità deldi tornare finalmente nelle coppe europee dopo tre anni di assenza: "Ho una grande voglia di qualificarmi per l'perché secondo me abbiamo tutti i mezzi per farlo. E poi segnare in Europa sarebbe una soddisfazione enorme. Segnare è bellissimo. Al'ho fatto di tacco, è stato il mio primo in Serie A, è stato molto emozionante e sono molto legato a quella rete: spero di farne molti altri".