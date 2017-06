Milan: Kessiè arriva in prestito biennale

C'è voluto più tempo del previsto e qualche test medico supplementare, ma alla fine Franck Kessiè è diventato un giocatore del Milan. Il club rossonero ha infatti annunciato l'arrivo del centrocampista ivoriano con una nota ufficiale: "AC Milan comunica di aver acquisito dall'Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive di Franck Kessie, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019".

La novità riguarda il tipo di affare tra il Milan e il club orobico, come specificato dai rossoneri: "La formula del contratto prevede un prestito biennale con obbligo di riscatto per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore ivoriano". Di fatto il 20enne ivoriano, che ha scelto la maglia numero 19, diventerà a titolo definitivo un giocatore del Milan soltanto nell'estate 2019. La sostanza è però che il muscolare mediano passato anche dal Cesena sarà da subito a disposizione di Montella e sarà una delle pedine importanti nel nuovo centrocampo rossonero.

