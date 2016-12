Milan: idea Deulofeu, Luiz Adriano va allo Spartak Mosca

Primi movimenti di mercato in casa Milan, sia in entrata che in uscita. Iniziamo dagli acquisti, anche se di ufficiale non c'è ancora nulla: in attacco, nel ruolo di esterno, Montella potrebbe avere presto a disposizione il 22enne spagnolo Gerard Deulofeu, cresciuto nelle giovanili del Barcellona e attualmente all'Everton. Il club rossonero ha chiesto il giocatore in prestito secco e Adriano Galliani attende ora una risposta sia dai Toffies, sia da Sino Europe Sports. Chi invece ha le valigie in mano è Luiz Adriano: l'attaccante brasiliano è a un passo dal trasferimento allo Spartak Mosca, club che milita nella Serie A russa. Il giocatore e lo Spartak hanno raggiunto l'accordo: per l'annuncio ufficiale si dovranno attendere le visite mediche che il giocatore sosterrà nei prossimi giorni a Mosca.





Nel frattempo Vincenzo, in vacanza a casa a Castello di Cisterna, si gode la pausa natalizia in assoluta serenità e - in attesa di conoscere cosa gli riserverà il mercato - torna con la mente al trionfo dinella finale dicontro la: "Vincere un trofeo è sempre qualcosa di memorabile - ammette il tecnico rossonero intervistato da Sky -,. Il presidenteera strafelice e mi ha fatto i complimenti, lo stessoera molto contento: ho sognato sin da bambino di scendere insieme a lui dall'aereo con una coppa, era un'altra coppa nei miei pensieri ma per ora ci accontentiamo., non dobbiamo porci dei limiti.perché quella è la casa del Milan. Ma solo il tempo ci dirà quale Europa meritiamo e se ce la meritiamo, la competitività del campionato è molto alta con molte squadre attrezzate".