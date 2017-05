Giorno speciale per Gennaro Gattuso che torna a casa, al suo Milan, dove allenerà la Primavera al posto di Stefano Nava. L'ex tecnico del Pisa è stato fortemente voluto dai dirigenti Fassone e Mirabelli e proprio questo "pressing" lo ha convinto: "Per me non è un passo indietro, basta guardare le strutture. Questi due anni serviranno a completarmi. Se sono qui i meriti sono di Fassone e Mirabelli".

Gattuso ha le idee ben chiare in testa: "Mi aspetta un lavoro difficile. Sono qui solo per allenare i giovani, tra due anni vedremo quale sarà il mio percorso. Sono molto contento ma già stresso tutti, chi mi conosce sa che ci tengo. Ecco, non vorrei vedere la superficialità nei ragazzi. Non mi piace gente che cazzeggia, per dirlo chiaramente". A chi gli chiede se pensa a sostituire eventualmente Vincenzo Montella in prima squadra dice chiaramente: "Se sono qui è anche perché ho stima di Vincenzo. È molto preparato, sta lavorando bene. L'ho detto subito al direttore (Fassone, ndr) 'Non sono qui per altro'. Non penso nemmeno di essere pronto per allenare una squadra così. Gli auguro di vincere lo scudetto".

Poi ancora: "Per me essere qui è un onore, poi io voglio pensare solo al campo. La scelta è stata anche questa. Qualcuno mi ha offeso, qualcuno mi ha fatto i complimenti. A me però piacciono le cose che mi danno emozione". Infine una battuta sul tormentone Donnarumma: "C'è poco da convincere, è un giocatore importantissimo, l'unico consiglio che gli posso dare è che ora può perdere qualcosa, forse a fine carriera gli mancherà qualche milionata, ma scrivere la storia con questa maglia non ha prezzo. Anche io potevo fare contratti migliori, poi ha sempre scelto il cuore. Io mi auguro che Gigio rimanga".