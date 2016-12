Il Milan torna ad alzare un trofeo dopo oltre 5 anni. La Supercoppa Italiana, vinta a Doha contro la Juventus, è in primis un successo di Montella che ha dato un'anima e un gioco ad una squadra che negli ultimi anni aveva deluso non poco. Al termine dell'incontro, l'ad rossonero Adriano Galliani non nasconde la sua gioia: "Questa vittoria me la porto nel cuore forse più di tutte, poi vi racconterò perchè. E' una gioia meravigliosa, siamo tornati a vincere un trofeo dopo 5 anni dalla Supercoppa vinta contro l'Inter. Siamo arrivati al 29° trofeo dell'era Berlusconi, più 16 secondi posti".

Galliani analizza poi l'incontro: "Siamo partiti un po' timidi, poi abbiamo fatto bene. Nel secondo tempo soprattutto nella prima parte del secondo tempo abbiamo fatto bene. Noi nell'anno solare 2016 abbiamo sempre giocato alla pari con la Juventus, adesso siamo 2-2". L'ad del Milan si concentra poi sui singoli: "Mi sono commosso quando Pasalic ha fatto gol. Sono contento per questo ragazzino, sembrava un oggetto misterioso e invece da ragazzino è andato sul dischetto e abbiamo portato a casa la coppa. Suso e Abate? Tutta la squadra è stata bravissima, ma loro due hanno fatto veramente una partita super".

Infine una battuta su un successo arrivato da sfavoriti: "E' bello vincere sempre, da favorito e da sfavorito. Un rigore ti cambia l'umore e le prospettive. Sono molto contento per il presidente Berlusconi, era molto felice, se lo merita con tutti gli sforzi economici, morali e tutto quello che ha fatto in questi anni. Come ha fatto Gigio, gli dedichiamo questa vittoria".