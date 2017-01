La vittoria della Supercoppa Italiana ha dato grande morale al Milan che però, sul mercato, sta vivendo un momento di transizione in attesa del closing previsto per inizio marzo. L'amministratore delegato Adriano Galliani, nell'immediata vigilia del match col Cagliari fa il punto sulla situazione delle trattative ai microfoni di Premium Sport: "Noi sul mercato, stiamo cercando un attaccante sterno, se troveremo il profilo giusto. Nessun centrocampista, nessun difensore e nessun portiere. Nessun colpo del condor finale? Il condor per motivi vari è andato in pensione".

Dopo la battuta scherzosa Galliani si concentra sui nomi proposti e usciti negli ultimi giorni: "Le parole di Koeman stoppano l'arrivo di Deulofeu? Il Milan ha già manifestato la sua volontà. Il giocatore è di proprietà dell'Everton e sta a loro decidere, se concederci il prestito con il diritto o meno. Possibili cessioni? Ci potrebbero essere Vangioni e Rodrigo Ely, dando per già fatta quella di Luiz Adriano. Numericamente siamo coperti, in mezzo il mister ha piena fiducia in Bertolacci e poi ci auguriamo che fra due mesi torni Montolivo. Non vediamo il motivo di prendere un regista avendo Locatelli, Bertolacci e Montolivo che tornerà presto".

Non poteva mancare una domanda sul futuro di Donnarumma e sul possibile ritorno di Storari come secondo portiere: "Donnarumma ha un contratto con noi fino a giugno 2018 e questo è il campionato 2016-2017. Fissate le visite mediche per Storari? Non c’è fissato niente. Domani incontrerò il presidente del Cagliari e vedremo. Mi è sembrato più elegante parlare dopo questa partita ma è una trattativa possibile, non probabile".

Infine una battuta su Keita e su una trattativa con la Lazio che appare tutta in salita: "Il mercato del Milan sarà a zero. Io sono amico di Lotito, ho provato a chiederglielo gratis ma non vi dico le imprecazioni in romanesco con cui mi ha risposto".