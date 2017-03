Il Milan batte 1-0 il Genoa con gol di Mati Fernandez e resta in corsa per l'Europa. Un obiettivo non semplice secondo Adriano Galliani: "Le prime 7-8 squadre non perdon quasi mai, è difficile. Nel 2013 andammo in Champions con 72 punti, ora credo che gli stessi o quasi servano per approdare in Europa League. Per fortuna ora c'è la sosta e recupereremo diversi giocatori per le sfide contro Pescara e Palermo".

In casa rossonera è sempre d'attualità il tema riguardante la cessione della società e i continui slittamenti del closing coi cinesi ma l'amministratore delegato non è preoccupato: "Sono state concesse due proroghe, anche se ci tengo a far notare che il Milan non è orfano: gli stipendi vengono pagati puntualmente, la luce pure. Qualora non dovesse esserci il closing c'è pur sempre Berlusconi che sa gestire al meglio la società: se invece il 7 aprile tutto dovesse andare a buon fine, i cinesi saranno i benvenuti".