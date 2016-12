Milan, finalmente si parte: a Doha per la Supercoppa

Il Milan in partenza per Doha -

Il Milan è finalmente volato a Doha. Dopo il guasto tecnico all’aereo che ha fatto slittare di un giorno la partenza dei rossoneri e dato vita così ad una marea di sfottò social, Donnarumma e compagni si sono imbarcati sul charter messo a disposizione dall’organizzazione qatariota in vista della finalissima di Supercoppa contro la Juventus. “Un danno gravissimo - aveva tuonato Galliani, che smaltita la rabbia tenta subito di smorzare le polemiche -. C’è semplicemente un aereo che non è arrivato e ci ha creato questo problema, non ci sono colpevoli”.





“Bisognerebbe arrivare tutti uguali, ma non voglio infilarmi in”, rettifica poi l’amministratore delegato del Milan rispondendo alle parole disecondo cui arrivare prima non è poi così importante. Certo è che il disguido tecnico è costato ala doppia seduta di allenamento che aveva in programma nell’antivigilia: i rossoneri infatti arriveranno in Qatar solo in tarda serata e domani sarà già tempo die conferenza stampa. Poi venerdì pomeriggio andranno a caccia di un, che manca in bacheca ormai da troppi anni.