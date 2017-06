Milan: fatta per Rodriguez, ottimismo per Biglia

La brusca frenata nella corsa ad Alvaro Morata non spegne il furore del Milan sul mercato visto che i rossoneri hanno chiuso la trattativa per Ricardo Rodriguez del Wolfsburg e sono ormai ai dettagli con la Lazio per Lucas Biglia che si è promesso alla squadra allenata da Vincenzo Montella. Il laterale mancino svizzero e il centrocampista argentino si aggiungeranno prestissimo ai due acquisti già ufficiali Musacchio e Kessiè.

Per definire col Wolfsburg i dettagli dell'affare Rodriguez l'ad Fassone e il ds Mirabelli hanno deciso per un blitz in Germania, sono andati direttamente dal club della Wolkswagen e hanno concluso la trattativa sulla base di 15 milioni di euro più 3 di bonus: una mossa decisiva per permettere al giocatore di arrivare subito in Italia e sottoporsi alle visite mediche di rito, previste per mercoledì mattina a Milano.

E' tutto fatto anche per l'arrivo di Lucas Biglia. L'intesa col giocatore c'è da un paio di settimane sulla base di un triennale da 3,5 milioni a stagione più 500mila euro di bonus mentre quella con la Lazio va definita ma sembra che con l'osso duro Lotito il Milan sia sulla strada giusta, anche perchè il club capitolino si è ormai rassegnato a perdere il giocare e un braccio di ferro non serve a nessuno. Si parla di 22 milioni di euro più 3 di bonus anche se i rossoneri sperano in un piccolo sconto.