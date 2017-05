Milan: fatta per Musacchio, ora Morata

Il nuovo Milan piazza il primo colpo: è fatta per Mateo Musacchio, difensore argentino del Villarreal che già la scorsa estate era stato ad un passo dai rossoneri. Decisivo il viaggio a Madrid del ds Mirabelli che trova l'accordo col club spagnolo sulla base di 18 milioni di euro: manca soltanto l'intesa col centrale classe 1990, restano alcuni dettagli da limare ma non ci saranno sorprese sulla firma di un contratto quadriennale.

L'arrivo di Musacchio esclude quindi la pista De Vrij, olandese della Lazio, su cui potrebbe virare l'Inter. Intanto il Milan continua a pensare al colpo per l'attacco e il viaggio di Mirabelli a Madrid è servito anche per sondare la pista che porta ad Alvaro Morata. Il ds rossonero ha incontrato l'agente dell'ex punta della Juventus ma per ora non è semplice visti gli alti costi tra cartellino e ingaggio. L'alternativa potrebbe essere Nikola Kalinic della Fiorentina: per una cifra intorno ai 35 milioni di euro si può chiudere.