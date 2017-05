Dopo la sconfitta interna con l'Empoli e il mezzo passo falso di Crotone, in casa Milan è tornato in discussione il tecnico Vicenzo Montella. A confermare la piena fiducia nell'Aeroplanino scende però in campo la società attraverso le parole del nuovo amministratore delegato Marco Fassone che, in un'intervista a Milan Tv, rivela: "Il mister ha la stima totale di dirigenza e proprietà. Sgombriamo dal tavolo qualsiasi possibile dubbio sulla guida tecnica del club".

Fassone interviene anche sulle prospettive future del Milan dopo la recente conferma dell'aumento di capitale: "Il presidente ha accolto la richiesta del CdA e si è già impegnato a garantire alla società un apporto di capitali importanti - rivela l'ad -. Abbiamo fatto un'attività di finanziamento da circa 120 milioni attraverso la quale otterremo i fondi per sostenere la campagna acquisti e poi c'è una gestione del Milan che l'anno prossimo avrà ancora delle perdite. E queste perdite, che sappiamo già in che misura, saranno compensate dagli azionisti. E' il segnale di una proprietà presente, che vuole investire e che vuole avere un Milan forte nel breve termine".

Ad incuriosire e appassionare i supporter rossoneri è la campagna acquisti annunciata in estate: "Il rischio è che ci siano distrazioni proiettate sul mercato, ma questa squadra ha fatto bene - prosegue Fassone -. E' fondata su giocatori molto giovani, che hanno certamente bisogno di fare esperienza, che hanno un potenziale di crescita altissimo. La base ce l'abbiamo, per fortuna. E' evidente che faremo qualche innesto, che metteremo qualche giocatore di esperienza, qualche giocatore di qualità che elevi il tasso tecnico del club".

L'obiettivo primario della squadra da qui al termine della stagione è quello di tornare in Europa: "L'ho detto, ma è bene ribadirlo. L'Europa League per qualcuno è più un peso che un vantaggio. Noi crediamo che sia un passaggio obbligato per riprendere le abitudini a giocare in quel contesto, a riprendere l'abitudine di avere la partita infrasettimanale - conclude Fassone -. Se abbiamo l'obiettivo di andare in Champions già dal 2018/2019, l'obiettivo Europa League per noi sarebbe un passaggio fondamentale".