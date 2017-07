Il Milan si raduna in vista della nuova stagione, la società si è già mossa molto con gli arrivi di Kessiè, Rodriguez, Musacchio, Borini, Andrè Silva e Cahlanoglou ma non sembra sia finita qui. "Comincia oggi questa nuova avventura, sono soddisfatto per il miglioramento della rosa, siamo stati coerenti con quello che avevamo promesso. La campagna acquisti è sotto controllo dal punto di vista finanziario e c'è ancora budget per i prossimi mesi", ha detto Marco Fassone.

L'amministratore delegato ha fatto poi il punto sulla questione Donnarumma: "Gigio è convocato per l'11 di questo mese e quindi la risposta ci deve arrivare in tempi molto rapidi. La proposta c'è, è chiara ed è formale e mi auguro che nel giro di pochi giorni possa arrivare una risposta positiva. Raiola? Fa il suo lavoro e cerca di ottimizzare il benificio economico per lui e per il suo assistito e quindi spinge con certe richieste per noi irragiungibili. Starà a lui e a Donnarumma decidere. Il rapporto col ragazzo? Se la storia avrà un lieto fine, credo che tutto si sistemerà in fretta. Non ho preoccupazioni in tal senso".

In termini di obiettivi sportivi Fassone ha spiegato: "L'obiettivo sportivo che ci è stato dato è quello di essere competitivi il più rapidamente possibile. Non mi porrei una scadenza temporale, cerchiamo di fare il massimo affinché arrivi il prima possibile. La Champions? Sarebbe molto importante, è una delle cose che ci sono state richieste. Il nostro obiettivo è centrarla il prima possibile". Poi una riflessione sulle prossime mosse di mercato: "Alla fine di questa settimana dovremo fare una valutazione del budget e sulla base di quello che rimane potremo fare diverse scelte. Investire tanto su un singolo o distribuirlo in diversi giocatori. Vedremo. Conti? Potrebbero essere giorni importanti, ovviamente l'Atalanta ha tutto il nostro rispetto e lasciamo che l'Atalanta possa prendere le sue deicisioni con tranquillità".

In maniera più specifica di mercato ha parlato il ds Massimiliano Mirabelli: "Certamente non possiamo restare in 35. Vedremo cosa faremo in uscita, abbiamo tanti giocatori richiesti come Bacca e Lapadula. Tanti giocatori del Milan sono apprezzati altrove". In entrata gli obiettivi sono un attaccante, un centrocampista e un terzino destro: "Sicuramente faremo ancora qualcosa lì davanti, stiamo valutando tante cose. Conti e Kalinic? Sappiamo di tanti giocatori che hanno tanta voglia di venire da noi. Biglia? E' un giocatore che ci piace e ogni tanto escono cose inesatte. Milan e Lazio hanno rapporti splendidi, non abbiamo problemi particolari. In qualsiasi trattativa dobbiamo trovare la quadra da una parte e dall'altra. Abbiamo una nostra linea e cerchiamo di stare con la schiena dritta".