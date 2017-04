Un pizzico di emozione ma anche tante idee espresse con chiarezza. Marco Fassone ha vissuto così il suo primo giorno ufficiale da amministratore delegato del Milan: dopo mesi di silenzi e misteri, l'ex dirigente interista ha finalmente potuto parlare con i cronisti anticipando le prime mosse del club soprattutto in ottica mercato. A cominciare dalla situazione contrattuale di Gianluigi Donnarumma: "La volontà della nuova proprietà è quella di risolvere in tempi brevi la questione - le parole di Fassone -. Vogliamo fare di Gigio un pilastro del Milan del futuro". Parole simili quelle pronunciate su Montella: "Ha tutta la nostra stima e il nostro apprezzamento. A giugno dello scorso anno ebbe il nostro gradimento, quindi totale e pieno appoggio e supporto a Vincenzo".



A far sognare i tifosi, ormai da anni abituati a campagne di rafforzamento al risparmio, sono le parole di Fassone sugli investimenti futuri nella rosa: "Avremo un budget importante per il mercato - assicura -. L'obiettivo dei prossimi anni è quello di costruire un Milan molto competitivo e ambizioso, quindi certamente avrò la disponibilità economica per cercare di realizzare una squadra per raggiungere in tempi brevi questi traguardi. Dobbiamo pensare a costruire la squadra del 2017-18, abbiamo molte idee. A luglio vogliamo già avere un gruppo per il 60-70 per cento completo. Siamo il Milan e non possiamo dire piano piano: vogliamo tornare il prima possibile in Champions League che è la nostra platea. La nostra assenza da questa competizione è troppo lunga. L'Uefa ci ha fatto un grande assist dando quattro posti all'Italia nella stagione 2018-19: dovremo esserci".



Infine una battuta sullo: "Ne ho già parlato con Li e Han.è straordinario, ma. Lo stadio è una cosa importante che vogliamo fare in tempi abbastanza brevi. Se la famigliaresterà in società? Sì, è così. Devo ringraziaredi avere accettato di rimanere presidente di".