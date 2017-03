Milan, Donnarumma finisce su Topolino: diventa Paperumma

Momento magico per Gianluigi Donnarumma: dopo l'esordio da titolare con la maglia della Nazionale martedì sera in amichevole contro l'Olanda all'Amsterdam Arena, il 18enne portiere del Milan è già entrato nella storia del calcio italiano. La sua popolarità sta crescendo a dismisura, anche tra i tifosi più giovani che in lui vedono un esempio da imitare. E proprio ai giovanissimi amanti del calcio è rivolto il prossimo numero di Topolino, il 3202, in uscita il prossimo 5 aprile.



Il popolare fumetto, infatti, ha deciso di dedicare la copertina proprio al portiere che, per l'occasione, si trasformerà in, un personaggio nuovo di zecca che andrà a rimpolpare la già nutrita schiera di personaggi che animano. Sulla copertina diè disegnato con la maglia della Nazionale ed è intento a regalare un pallone autografato ai celeberrimi nipoti di. Sui pantaloncini dispicca in bella mostra il. All'interno del numero ci sarà spazio per un'intervista esclusiva al "vero", realizzata dai giovani reporter di Topolino.