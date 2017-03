Milan: Donnarumma bacia lo stemma e si allontana dalla Juve

La notte dello Stadium, conclusa tra mille polemiche per il rigore concesso dall'arbitro Massa alla Juventus al 95', resterà indelebile negli occhi e nei cuori di molti tifosi del Milan ma non solo in negativo. Il migliore in campo è stato senza dubbio Gianluigi Donnarumma che, fino al momento del penalty, aveva parato praticamente tutto blindando la porta rossonera a doppia mandata. Il giovane portiere, subito dopo la trasformazione di Dybala ha lanciato un segnale atteso da tutti i supporter milanisti, baciando lo stemma sulla maglia.

Una dichiarazione d'amore, dunque, verso il club che l'ha lanciato e di cui è tifoso fin da bambino con buona pace del suo procuratore Mino Raiola, più attento all'aspetto economico rispetto a quello sentimentale. Per Gigio si paventava anche un futuro alla Juventus nel post-Buffon ma il giovane numero 99 rossonero, uscendo dal campo, ha pronunciato parole non proprio concilianti nei confronti dei bianconeri. Dal labiale si legge chiaramente: "Non è possibile! Sempre a loro!", esclama il fenomeno in riferimento al penalty dubbio assegnato per mani di De Sciglio. Il bacio alla maglia e le parole al veleno nei confronti degli avversari potrebbero rappresentare una promessa di fedeltà al Milan, in attesa però di scoprire le prossime mosse di Raiola.