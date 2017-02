Gli auguri del Milan, Donnarumma si commuove

La sua grande maturità in campo si scioglie nella famosa sala del camino di Milanello: Gigionon riesce a trattenere lee si commuove guardando ilche gli ha dedicato ilin cui le persone gli fanno gli auguri per i suoi. Gigio osserva le immagini e più di una volta si passa le dita sugli occhi per asciugarsi le lacrime ascoltando le parole di, tra gli altri, l'ad rossonero Adriano, i, gli amici, il tecnico Vincenzo, il fratelloe la fidanzata