Milan: Deulofeu può tornare al Barcellona

Il Milan ha rivitalizzato Gerard Deulofeu, il talento catalano è rinato in Italia dopo l'arrivo a gennaio in prestito secco dall'Everton con un po' di scetticismo ma ora i tifosi rossoneri rischiano di perderlo. Infatti il cartellino è di proprietà del club inglese e il Barcellona ha un diritto per riprenderselo ad una cifra molto vantaggiosa. E dalla Catalogna arrivano conferme su un possibile ritorno alla casa madre.

"Abbiamo la possibilità di riprenderlo e questo è molto buono, sono davvero felice di quello che sta vivendo. Era all'Everton ma non giocava, ora è passato al Milan, sta giocando ed è tornato in nazionale. Lo monitoriamo. La buona notizia per noi è la possibilità di farlo tornare a casa, bastano 12 milioni", ha detto il direttore tecnico del Barcellona, Robert Fernandez, ai microfoni di radio Cadena Ser.

Deulofeu finirà la stagione al Milan, sperando di continuare così bene e magari regalare l'Europa alla squadra di Montella, dopo di che il suo destino sarà nelle mani di Everton e Barcellona: i rossoneri posso provare a tenerlo soltanto intavolando una trattativa con i due club e facendo un'offerta importante, strada che al momento non sembra praticabile visto il futuro molto incerto della società ancora di Berlusconi.