Milan: preso Deulofeu in prestito secco

"Deulofeu? Solo in prestito..."

"Ultima offerta per Deulofeu"

E' fatta per Deulofeu al Milan! Dopo un lungo corteggiamento il club rossonero ha annunciato l'arrivo dell'esterno spagnolo con la formula del prestito secco fino a fine stagione. Dunque, dopo l'ultima proposta fatta ieri da Adriano Galliani in seguito al via libera del tecnico dei Toffees Koeman, è arrivato l'accordo tra le società sulla base di un prestito senza diritto o obbligo di riscatto.

Il Milan pagherà una cifra tra i 500mila e i 700mila euro per avere l'esterno spagnolo fino a giugno e questi soldi saranno a carico della cordata cinese Sino Europe Sports. Deulofeu, esterno offensivo classe 1994 cresciuto nel Barcellona, sarà a Milano domenica, poi lunedì sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto, dopo di che sarà regolarmente agli ordini di Vincenzo Montella, in attesa da tempo di un giocatore che potesse far rifiatare i vari Suso, Niang e Bonaventura.