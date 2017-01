Ufficializzata la cessione di Luiz Adriano allo Spartak Mosca, il Milan è pronto a sferrare l'attacco decisivo all'Everton per prendere l'esterno offensivo spagnolo Gerard Deulofeu. "L'Everton cede Deulofeu solo a titolo definitivo? Non lo so, stiamo parlando, vedremo. L'Everton sa benissimo che in questo momento possiamo fare solo prestiti puri o con diritti di riscatto", ha detto Adriano Galliani.

Parlando a Premium Sport prima della gara col Torino, l'ad rossonero ha aggiunto: "Il giocatore ha un diritto di prelazione da parte del Barcellona, una situazione abbastanza complicata. Comunque domani ne parleremo e vedremo se riusciremo a trovare una soluzione, altrimenti rimarremo così". Sul suo personale futuro Galliani ha ribadito: "Io al Torino o all'Olimpia Milano? No. Ho fatto un giuramento a me stesso, fino a che sarò l'ad del Milan penserò 24 ore al giorno solo al Milan. Dal giorno dopo penserò al futuro".

Intanto è stata ufficializzata la cessione di Luiz Adriano allo Spartak Mosca: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo allo Spartak Mosca il diritto alle prestazioni sportive di Luiz Adriano. La società ringrazia Luiz per queste due stagioni in rossonero e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".