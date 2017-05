Milan: De Sciglio, stagione (e avventura?) finita

Si è chiusa in anticipo la stagione di Mattia De Sciglio, infortunatosi nel corso del match di sabato sera tra Atalanta e Milan. Il terzino della Nazionale si è procurato un infortunio muscolare alla coscia sinistra e dovrà stare fermo per almeno due settimane: in tanti si interrogano se quella di Bergamo sia stata la sua ultima partita in rossonero visti i rumors che lo vorrebbero alla Juventus o al Napoli nella prossima stagione.

Questa la nota ufficiale del Milan sull'infortunio di De Sciglio: "AC Milan comunica che Mattia De Sciglio si è sottoposto oggi a esami medici che hanno evidenziato una lesione al muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. Il calciatore verrà rivalutato tra due settimane". Montella dovrà fare a meno del terzino classe 1992 nelle ultime due giornate di campionato ma in tanti si chiedono se il ragazzo tornerà a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.

De Sciglio è cresciuto nel Milan, è un giocatore giovane e duttile ma è in scadenza di contratto tra un anno, finora non ci sono stati passi avanti per il rinnovo e nelle ultime settimane si è deteriorato pesantemente il rapporto coi tifosi: se arrivasse l'offerta giusta, dalla Juventus soprattutto o anche dal Napoli, ecco che il terzino potrebbe lasciare senza particolari esitazioni il Milan.