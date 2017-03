"Nel manifestare il proprio disappunto per i ritardi nella finalizzazione del closing, dovuti a cause al di fuori del suo controllo, Ses conferma di essere fortemente impegnata a continuare a lavorare con Fininvest per raggiungere il closing il prima possibile e che un dettagliato piano di investimenti è già pronto". Questo il comunicato ufficiale con cui la Sino-Europe Sports, la società creata dalla cordata di imprenditori cinesi in trattativa con Fininvest per l'acquisizione delle quote di maggioranza del Milan, fa chiarezza dopo l'ennesimo rinvio del closing previsto per oggi, venerdì 3 marzo.



Nel medesimo comunicato, inoltre, lasmentisce la ricostruzione di un articolo, rilanciato oggi dal Corriere della Sera ma pubblicato dal quotidianolo scorso 23 novembre, secondo cui "(uno degli imprenditori che compongono la cordata cinese, ndr) alla fine degli anni Novanta sarebbe stato al centro di unaai danni di". Secca la replica: "Con riferimento alle notizie pubblicate oggi da un quotidiano italiano che riprendono un vecchio articolo cinese e riguardanti supposte pendenze passate riferite a Yonghong Li, Ses con fermezza informa che".