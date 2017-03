Milan: il closing slitta a fine marzo

C'è un nuovo rinvio per la chiusura della trattativa per la cessione del Milan alla cordata cinese. Secondo quanto riporta l'Ansa, Fininvest e Sino Europe Sports avrebbero trovato l'accordo per posticipare il closing a fine marzo: contestualmente entro il fine settimana ci sarà la firma su questa intesa e anche il versamento di altri 100 milioni di euro nelle casse della società di Berlusconi come terza caparra.

Fininvest avrebbe deciso di proseguire e mantenere la fiducia nei confronti di SES dopo la rassicurazione avuta mediante un'ulteriore documentazione ricevuta nei giorni scorsi sulla consistenza patrimoniale di Yonghong Li e sulla struttura finanziaria dell'operazione. Il nuovo bonifico da 100 milioni di euro dovrebbe arrivare venerdì ma non è escluso che possa slittare all'inizio della prossima settimana: c'è comunque un clima positivo perchè i pagamenti fin qui effettuati dagli investitori cinesi sono sempre stati realizzati tramite banche riconosciute.