Milan campione d'Italia Under 16, Roma stesa

Primo successo per il nuovo Milan della proprietà cinese che conquista lo Scudetto a livello Under 16. I rossoneri allenati da Lupi e con in campo Daniel Maldini, secondo figlio di Paolo, vincono 5-2 contro la Roma nella finale disputata allo stadio Manuzzi di Cesena e trionfano davanti agli occhi dei dirigenti Fassone e Mirabelli. In una partita folle il Milan vede le streghe quando si fa rimontare da 3-0 a 3-2, ma poi sono il portiere Soncin e la punta Tonin e scacciare i fantasmi.

Al Manuzzi di Cesena, i rossoneri vanno in vantaggio già al 1' con Tonin che, con un bel taglio alle spalle dei difensori avversari, riceve l'assist di Haidara e infila il pallone in rete. Il raddoppio al 18', quando Basani riceve da Sala sulla trequarti, s'invola verso l'area romanista senza incontrare ostacoli e batte in rete di sinistro. Sei minuti dopo, Haidara incorna un cross di Basani e fa tris. Sembra finita, ma la Roma va vicina alla rimonta segnando al 31' con Riccardi e al 51' con Barbarossa, riaccendendo le speranze giallorosse. La pressione esercitata, tuttavia, non si concretizza ulteriormente, anche per una miracolosa parata di Soncin su Greco, e il Milan, invece, dilaga grazie a due azioni in contropiede: vanno in rete Tonin all'80' e Haidara all'85', autori quindi di una doppietta a testa.