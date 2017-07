E' uno dei grandi acquisti di questo roboante mercato estivo del Milan Hakan Calhanoglu, talentuoso centrocampista turco arrivato dal Bayer Leverkusen. Un giocatore che è passato un po' sotto traccia ma che promette grande impegno per l'obiettivo Champions: "Credo la sfida sia tornare in Champions League. Lo vogliamo perché abbiamo una buona squadra e dobbiamo dare tutto per la stagione e per le competizioni".

A Milan TV il mancino che ha scelto la maglia numero 10 ha sottolineato: "Per me qui è tutto nuovo perché ci sono giocatori davvero forti in squadra ed anche giocatori giovani e nuovi. Si sta facendo un mix molto buono e i giocatori sono molto bravi, quindi dobbiamo cercare di vincere quest'anno. Lo Scudetto? Credo che la cosa più importante sia stare tranquilli. Abbiamo bisogno di tempo, ci sono tanti giocatori nuovi, quindi serve tempo per crescere nelle partite e all'interno dello spogliatoio. Poi tutto verrà, lo so e lo spero".

Calhanoglu scommette sull'unione del gruppo: "La cosa più importante per noi è essere un gruppo, un gruppo molto buono, con compagni di squadra che siano amici. E' molto importante questo. Si vince insieme e si perde insieme, nelle giornate positive e in quelle negative". Il Milan deve fare bene da subito, dal preliminare di Europa League contro il Craiova di Devis Mangia: "Non conosco bene la squadra che andremo ad affrontare in Europa League, è nuova per me, perciò dovremo conoscerli per affrontarli".

Prima, in Cina, i rossoneri sfideranno il Borussia Dortmund in un'amichevole di lusso. "E' un'ottima squadra, un club importante con buoni giocatori. Li conosco bene perché ho molti amici che giocano lì, i miei compagni di squadra nella nazionale turca. È un'amichevole molto bella, siamo due buone squadre. Dovremo lottare e giocare bene, dovremo fare una bella partita", la chiosa di Calhanoglu.