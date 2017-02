Milan-Caceres, manca l'accordo economico

Martin Caceres è idoneo per giocare nel Milan. Il difensore uruguaiano, fermo da quasi un anno per la lesione al tendine d'Achille e attualmente svincolato, ha superato brillantemente la lunga giornata di visite mediche approfondite. Ora c'è però lo scoglio dell'ingaggio: si parla di un milione di euro lordi fino a giugno, con la futura proprietà cinese intenzionata a tenere la parte fissa molto bassa rispetto a quella legata ai bonus.

Caceres avrebbe rifiutato non molto tempo fa una proposta migliore fatta dalla Fiorentina e per questo motivo si è preso almeno una notte di tempo per riflettere sull'offerta del Milan. Va anche evidenziato che non sembra esserci totale intesa all'interno dello stesso club rossonero, con Adriano Galliani che deve fare di tutto per convincere Marco Fassone e la futura proprietà cinese a fare un sacrificio per dare a Vincenzo Montella un giocatore importante per puntellare la tante assenze in difesa.