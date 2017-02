Milan: Bonaventura torna l'anno prossimo

Dopo l'infortunio di Udine il Milan aveva messo in conto di aver perso Giacomo Bonaventura per il resto della stagione e infatti l'esterno si rivedrà soltanto nella prossima annata. La conferma arriva direttamente dal professor Sakari Orava, il 'mago dei tendini' che opererà Jack in Finlandia: "Penso che potrà tornare a giocare dalla prossima stagione, normalmente. A meno che non si trovi qualcosa di inaspettato durante l'operazione".

Il professor Orava, che in passato ha già operato atleti come gli ex milanisti Beckham e De Jong, più campioni come Gebreselassie e Andrew Howe, proverà a riparare al meglio la lesione del tendine del lungo adduttore della coscia sinistra di Bonaventura, anche se non ci sono possibilità che torni in questa stagione. "Lo sciatore Peter Fill è stato operato da me prima dei Giochi di Vancouver per un infortunio simile. È tornato quattro mesi dopo. Nel calcio però probabilmente non è possibile tornare così presto", ha aggiunto il professor Orava parlando alla Gazzetta dello Sport.