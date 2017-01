Milan, Bonaventura prolunga fino al 2020: i suoi tre gol più belli in rossonero. Video

Giacomo Bonaventura e il Milan, una storia che continua. Almeno per altri tre anni. Il club di via Aldo Rossi ha infatti ufficializzato il prolungamento del contratto del 27enne centrocampista marchigiano ex Atalanta, che indosserà quindi la maglia rossonera fino al 2020. Arrivato al Milan nell'estate 2014 quando in panchina c'era Filippo Inzaghi, Bonaventura (soprannominato Jack) è entrato ben presto nel cuore dei milanisti a suon di belle prestazioni e gol importanti. Il suo score parla chiaro: in anni certamente non semplici per il Diavolo, l'ex atalantino ha 18 reti in 91 presenze ufficiali, un bottino di tutto rispetto se aggiungiamo i tanti assist e le giocate decisive. Di questi 18 gol ne abbiamo scelti tre particolarmente belli o significativi.

1. ESORDIO COL BOTTO AL TARDINI

Approdato al Milan solo due settimane prima, Bonaventura fa il suo esordio il 14 settembre 2014 allo stadio Tardini di Parma in una partita incredibile vinta 5-4 dai rossoneri. Jack sblocca il risultato con una girata di sinistro dopo una bella giocata di Honda.









2. IL GIOIELLO CONTRO IL PALERMO

Stagione 2015-16, il Milan è reduce dalla sconfitta nel derby. A San Siro arriva il Palermo e Bonaventura, sul punteggio di 1-1, riporta in vantaggio i rossoneri sul finire del primo tempo con una splendido destro a giro su punizione. Il Milan poi vincerà 3-2.









3. LA FIRMA NELLA FINALE DI SUPERCOPPA

C'è la firma di Bonaventura nel trionfo del Milan contro la Juventus nella finale di Supercoppa italiana del 23 dicembre scorso a Doha. Dopo il vantaggio iniziale dei bianconeri firmato da Chiellini, Jack pareggia i conti con un colpo di testa a incrociare su cross di Suso. Si va ai rigori, Bonaventura trasforma il suo e i rossoneri tornano a mettere in bacheca un trofeo dopo un'astinenza di cinque anni.