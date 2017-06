Silvio Berlusconi torna a parlare di Milan dopo la vendita ai cinesi e lo fa da tifoso, oltre che da ex proprietario. Nell'intervista a Premium uno dei temi caldi è ovviamente il rinnovo di Gigio Donnarumma: "E' un problema grande. Ormai i calciatori sono dei professionisti ma dentro di me penso che sarei riuscito a trovare una soluzione per convincere Donnarumma a restare. Non è un problema facile da risolvere per un ragazzo serio e capace ma di quell'età".

Da Donnarumma a Ibrahimovic, giocatore che Berlusconi riporterebbe in rossonero: "E' un vecchietto, non come me, ma per il calcio è un vecchietto. Però ovunque è andato ha sempre fatto vincere le squadre in cui ha militato. Quindi perché no, mi piacerebbe rivedere Ibrahimovic con la maglia numero 9 del Milan". A proposito di mercato, l'ex proprietario preferisce non commentare il lavoro fatto finora dalla nuova gestione: "Non me la sento, non posso dare nessun giudizio su quello che fa la proprietà cinese. Posso solo sperare che utilizzino bene questi investimenti e che schierino in campo una squadra nella maniera più corretta".

Infine Berlusconi parla di questi mesi immediatamenti successivi all'addio al Milan dopo 30 anni al vertice: "Li ho vissuti male, con grande dolore per un distacco che però si è reso necessario perché nel calcio sono entrati coloro che hanno i soldi che spuntano sotto terra tramite il petrolio. Quindi per tenere il Milan al livello che gli compete, cioè nei primi posti in Europa e nei primissimi posti in Italia, occorreva lasciare ad altri. L'ultimo anno ho speso 154 milioni di euro che sono andati nella stessa direzione del miliardo e oltre che ho speso in questi 30 anni di presidenza. Gioco forza mi sono dovuto tirare fuori, soffrendo".