"Io ci sono, la mia famiglia anche". Silvio Berlusconi è pronto a tenersi il Milan nel caso non andasse in porto la trattativa con la cordata cinese, un affare che sta subendo diversi ritardi e con un closing che va avanti a posticipi e caparre. Nell'intervista al quotidiano 'La Verità' il patron rossonero dice: "Procederemo con la vendita della società solo qualora ci siano tutte le garanzie sia finanziarie che di impegno per il rilancio del club".

L'ex presidente del Consiglio resta comunque fiducioso sulla chiusura della trattativa con la cordata di Pechino guidata da Yonghong Li: "La parte cinese è stata condizionata da alcune impreviste ed imprevedibili difficoltà ma ha garantito caparre significative: siamo pronti a rispettare i nostri impegni e continuiamo a pensare che gli acquirenti rispetteranno i loro. Se l'operazione non andasse a buon fine, continueremo noi e lavoreremo per fare una squadra giovane e italiana".

Infine Silvio Berlusconi, proprio sul discorso di una squadra giovane e italiana, ha sottolineato il valore di Gianluigi Donnarumma e lo ha definito 'incedibile': "È un patrimonio del Milan. Splendido prodotto del nostro vivaio, sente forte nel cuore l'attaccamento alla maglia e ai colori rossoneri. Per noi è davvero incedibile".